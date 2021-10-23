شاهد .. الهواء كشف ما تحت الفستان.. "اتفرج" لجين عمران في ورطة وصديقاتها يضحكن

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الرياض - روايدا بن عباس - الهواء كشف ما تحت الفستان.. "اتفرج" لجين عمران في ورطة وصديقاتها يضحكن ...تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإعلامية السعودية لجين عمران، مع صديقة لها أمام مسبح، عرّضها لانتقادات لاذعة.

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اللافت في الفيديو، كان تعرّض عمران لموقف محرج، حيث تسبب الهواء بتطاير فستانها وارتفاعه، لتبدأ بالضحك هي ومن معها، محاولة استدراك الأمر والإمساك به.وفور انتشار الفيديو انهالت التعليقات من الجمهور عليه، فالبعض سخر من الموقف الذي تعرضت له عمران، واصفين إياها بـ”مارلين مونرو العرب” نسبة إلى الصورة الشهيرة للفنانة العالمية الراحلة التي تظهر فيها، وهي تحاول إمساك فستانها.

وانتقد البعض ارتداء عمران لهذا الفستان، خاصة أنه قصير ولا يناسب عمرها على حد قولهم.

ورأى آخرون أنه كان بإمكانها عدم نشر الفيديو، بدلًا من الظهور بهذا الشكل، فيما استفزت ضحكة عمران في الفيديو عددًا من المتابعين ولجين عمران، إعلامية سعودية، وهي شقيقة الفنانة أسيل عمران الكبرى، عملت في تقديم عدد من البرامج، ولعل أبرزها برنامج صباح الخير يا عرب على قناة “ام بي سي49382257