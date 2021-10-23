شاهد .. بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..اتفرج

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انت الان تتابع خبر بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 04:30 صباحاً | (مايا)
أثارت الفنانة السعودية الشهيرة مروة سالم جدلاً كبيراً، بعد ظهورها في مقطع فيديو وصفه الجمهور بـ”المخل” مع زوجها داخل سيارة.
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وتظهر الفنانة وهي تتحدث إلى الجمهور بينما يقوم زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، وهو ما أثار غضب الجمهور، وطالبهما باحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.89445663