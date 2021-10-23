شاهد .. بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 04:30 صباحاً | (مايا)

أثارت الفنانة السعودية الشهيرة مروة سالم جدلاً كبيراً، بعد ظهورها في مقطع فيديو وصفه الجمهور بـ”المخل” مع زوجها داخل سيارة.

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وتظهر الفنانة وهي تتحدث إلى الجمهور بينما يقوم زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، وهو ما أثار غضب الجمهور، وطالبهما باحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.89445663