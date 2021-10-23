شاهد .. فتاة مغربية تقود رجل في السعودية إلى تطليق زوجتيه وحين سافر للزواج منها اكتشف الصدمة (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر فتاة مغربية تقود رجل في السعودية إلى تطليق زوجتيه وحين سافر للزواج منها اكتشف الصدمة (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

سرد مواطن يدعى “سعد” في مداخلة مع إذاعة “MBCFM” تفاصيل قصته المأساوية، وذلك بعدما طلق زوجتيه الاثنين في المملكة بسبب حبه لامرأة خارج البلاد.



وأكد “سعد” في حديثه أنه بعد أن طلق زوجتين وسافر إلى المرأة خارج البلاد وارتبط بها، اكتشف أنها تخونه، وقد اتفرج ذلك بعينه، ولكن لم يستطع أن يطلقها.99073036

وتعقيبا على سؤال المذيع بشأن إخباره زوجته الحالية التي هي خارج المملكة أنها تخونه، أجاب المواطن، أنه لم يخبرها بأي شيء، ولا يستطيع أن يطلقها لشدة حبه بها.

وحول إمكانية إحضارها من الخارج إلى المملكة حتى تعيش معه هنا، لفت “سعد” إلى صعوبة ذلك بسبب طبيعة وظيفته، مشيرا إلى أنه يوفر لها كل شيء ويحول لها الأموال من المملكة.

وتوقع “سعد” في حديثه وهو يبكي، إمكانية تعرضه للسحر بسبب حبه الشديد لزوجته الثالثة وارتباطه بها وعدم رفضه لأي طلب منها، مطالبًا المساعدة.99073036