شاهد .. الملقبة بشبية باربي هنا الزاهد تفجر مفاجأة وتكشف ماحدث بينها وبين سمير غانم في الكواليس(التفاصيل)

انت الان تتابع خبر الملقبة بشبية باربي هنا الزاهد تفجر مفاجأة وتكشف ماحدث بينها وبين سمير غانم في الكواليس(التفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

روت الفنانة هنا الزاهد، موقفا جمعها بالفنان الراحل سمير غانم، في أثناء مشاركتها معه في المسلسل الكوميدي: في اللا لا لاند، بجانب الفنانين دنيا سمير، ومحمد سلام، وشيماء سيف.

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وتحدثت هنا الزاهد، عن الراحل سمير غانم، خلال حلقتها في برنامج أسرار النجوم، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عن أنها كانت تتعرض لارتفاع في درجة حرارتها خلال تصوير المسلسل في دولة تايلاند: كنت بسخن كتير، وفي مرة اتأخرت عليهم،

ولما جيت أصور المشهد؛ سأل عليا، وقالي: مالك.. قالولي إنك تعبانة؟، مع إنه كان ممكن ميسألش، ده أستاذ سمير غانم، كان حنون جدًا.

وأوضحت: المسلسل ده نقلني في حتة تانية؛ لأن الناس شافتني في الكوميديا، وبعده عملت مسلسل الواد سيد الشحات، وبدأت في الكوميديا، مع إن أنا مش كوميدية، وبقول الحاجات بتلقائية، بس الناس بتضحك.



وعُرض مسلسل في اللالا لاند، خلال موسم رمضان 2018، وهو بطولة الفنان الراحل سمير غانم، دنيا سمير غانم، محمد سلام، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، مصطفى منصور، مروة عيد، محمد أنور، زينب عبد الوهاب، ألفت إمام، شيماء سيف، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.23600884