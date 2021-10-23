شاهد .. هذه الطفلة ذات الأسنان البارزة أصبحت فنانة شهيرة وملكة جمال الكون.. لن تصدق من هي!

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة ذات الأسنان البارزة أصبحت فنانة شهيرة وملكة جمال الكون.. لن تصدق من هي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ملكة جمال الكون الممثلة سينتيا صاموئيل صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام من أيام طفولتها.

وقد علّقت سينتيا على الصورة بتشبيه نفسها بالشخصية الكارتونية باغز باني وكتبت التالي "عودة إلى الأيام التي كُنت أشبه فيها الباغز باني. هل توافقونني الرأي؟".20131504

يشار إلى أن سينتيا بدت في الصورة طريفة للغاية بشعرها الأشقر الجميل وسنّيها الكبيرين.

وسينتيا روجر صموئيل عارضة أزياء وممثلة لبنانية، فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا وكذلك فازت بلقب ملكة جمال الكون لبنان 2015.

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