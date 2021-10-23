شاهد .. هل تذكرون "أشكيناز" ابنة الحاج متولي.. هكذا أصبح شكلها بعد 20 عاماً والصدمة في سبب ابتعادها عن الفن

انت الان تتابع خبر هل تذكرون "أشكيناز" ابنة الحاج متولي.. هكذا أصبح شكلها بعد 20 عاماً والصدمة في سبب ابتعادها عن الفن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة شيرين عبد الدائم، التي عرفت بشخصية اشكيناز في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

وجسدت شيرين عبد الدائم دور ابنة الفنان نور الشريف من زوجته "مديحة" التي أدت شخصيتها الفنانة سمية الخشاب.47451064

وظهرت شيرين عبد الدايم المعروف بـ اشكيناز في عائلة الحاج متولي في الصورة الحديثة المتداولة لها وهي ترتدي الحجاب، وتفاعل الجمهور مع شكلها الآن ما بين متغزلين بجمالها وبين مشيرين إلى أن ملامحها اختلفت عن السابق، لم يخل الأمر من التساؤل عن سبب ابتعادها عن الفن؟!

شيرين عبد الدائم قامت بدور اشكيناز ابنة مديحة الشخصية التي أدتها في العمل سمية الخشاب، وفي سياق الأحداث لم يكن والدها نور الشريف يعرف كيف ينطق اسمها، أما هي فكانت مشاهدها مع أبيها تطلب منه أن يشتري لها سيارة.

بعد مشاركة شيرين عبد الدائم في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، توقفت عدة سنوات وعادت للعمل في الفن من جديد عام 2005 من خلال فيلم "علي سبايسي" مع سمية الخشاب والفنان حكيم.

اختفت شيرين عبد الدائم تماماً عن الساحة الفنية، ولم تشارك في أي أعمال تذكر، لتعود من جديد تتسلط عليها الأضواء بعد تداول صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

مسلسل عائلة الحاج متولي عرض مسلسل "عائلة الحاج متولي" في رمضان عام 2001، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة على مستوى الوطن العربي، كما أثار الجدل حول فكرة العمل التي وجدها البعض تشجع على تعدد الزوجات، فيما رأي أخرين أن العمل اجتماعي كوميدي يناقش فكرة التعدد على نحو مسلي.

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