شاهد .. الرقم خيالي ..ثروة أحلام الشامسي تخطت كل التوقعات ودائم ماتثير الجدل ..وتفوق كل التوقعات!

انت الان تتابع خبر الرقم خيالي ..ثروة أحلام الشامسي تخطت كل التوقعات ودائم ماتثير الجدل ..وتفوق كل التوقعات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ثروة أحلام الشامسي المطربة الخليجية التي دائمًا ما أثارت الجدل، تفوق كل التوقعات.

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فهي غنية جدًّا، لدرجة أنها ارتدت في الحلقة الأخيرة من الموسم الأوّل من برنامج أراب أيدول، فستان بقيمة مليون دولار، يحتوي على الألماس.

وكانت قد بلغت ثروة أحلام الشامسي حوالي 25 مليون دولار، على الصعيد النقدي البحت، غير أنها تملك أكثر من 20 سيارة

فخمة، منها سيارات بورش ولمبورغيني ومرسيدس بنز ورولز رويس التي تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليون دولار، بحسب موقع Celebrity Net Worth.

من جهةٍ اخرى، تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الإماراتية أحلام إلى جانب الشيف بوراك التركي



وفي الفيديو، ظهر الشيف بوراك وهو يقوم بتحضير طبق كبير من ورق العنب المحشو، بينما تقف أحلام إلى جانبه، لكنها لم تستطع السيطرة على شهيتها، وطلبت منه النظر إلى السماء لكي تستطيع تذوق الطبق.



وبعدها، قام الشيف بوراك بإطعام أحلام من الطبق بيده، فما كان منها إلى أن تجاوبت معه، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من رواد مواقع التواصل إلى التعليق على هذا الأمر بطريقة ساخرة، وكان من التعليقات “متحمسة أم فاهد” و”يا ترى كم كلفها؟” و”ماشاء الله وين غيرة زوجها يوم يوكلها بيده لو خلاص مافي رجال؟”.



ومن ناحية أخرى، كانت تحولت الفنانة الإماراتية أحلام إلى شبيهة للفنانة المصرية

في أحدث إطلالاتها التي شاركتها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، وذلك بحسب ما علّق عدد كبير من المتابعين.



وظهرت أحلام في الصورة التي شبه فيها الكثيرون ملامح وجهها لشيرين عبد الوهاب بغاية الأناقة والتألق حيث اختارت فستاناً باللون الزهري بأكمام وصدر منتفخة. وأضافت إليه أكسسوارات تجمع اللونين الأبيض البراق والزهري.

مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على تويتر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحتضن زوجها مبارك الهاجري في العلن.



وفي التفاصيل ظهرت أحلام الشامسي في الفيديو وهي تنتظر زوجها لحظة عودته في المطار بعد غياب لأكثر من عام، ولحظة وصولها، هرعت إليه وإحتضنته بطريقة مؤثرة تعبيراً عن إشتياقها له.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة، وإختلفت الآراء بين من رأى تصرفها طبيعي وينمّ عن حب، وبين من رآى في تصرفها مبالغة وحباً بالشهرة.11460422