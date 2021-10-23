شاهد .. فضيحة صادمة للنجمة السعودية ريم عبدالله بعد ساعات من ليلة الدخلة - تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر فضيحة صادمة للنجمة السعودية ريم عبدالله بعد ساعات من ليلة الدخلة - تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

مطلع العام الجاري تصدرت النجمة السعودية ريم عبدالله، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا نشره الفنان والمخرج عمر الديني يجمعه بها.

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وظهرت ريم وهي برفقة عمر الديني داخل سيارته، حيث اهدي لها احدي الاغاني الرومانسية، التي تأثرت بها كثيراً.

ولم تكن هي المرة الاولي التي يتغزل الفنان عمر الديني، في ريم عبد الله، حيث انه اعتاد الامر لعدة مرات .



ونشر عمر من قبل عبر حسابه على تطبيق «تيك توك»، مقطعي فيديو، وهو يتغزل بالفنانة ريم عبد الله، قائلًا: “يا ريم، والله اشتقنا لك يومين كذا غايبة.. ما عدت أقوى على فراقك”.



كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يمازح فيه المنتج والمخرج عمر الديني الملقب بـ ” مامادو ” الفنانة ريم عبدالله.

وظهرت ريم وهي ترتدي ملابس بيضاء، ليقوم المنتج باقتناص الفرصة ويتغزل فيما ترتديه، ويمازحها بطريقة اعتبرها البعض أنها تتجاوز الحدود.



وسأل المنتج عما ترتديه ريم لتقول الأخيرة بأنها كالعروسة، فمازحها وقال: ” والله مادري وش بتسوين فيه، بتصير ليلة منيله بستين نيله، وبتصير ليلة خرجة مش ليلة دخله ” .



من جانب آخر، تواصل الفنانة السعودية ريم عبدالله تصوير دورها في بطولة مسلسل سعودي جديد، وذلك في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة في مصر، استعداداً لعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل على قناة MBC.

والعمل درامي تراثي، تدور أحداثه في قالب اجتماعي في منطقة الحجاز بالمملكة العربية السعودية قبل أكثر من 100 عام.



ولم يتحدد حتى الآن اسم هذا المسلسل السعودي، وهو إخراج عمر الديني، وإنتاج شركة الصدف للفنان حسن عسيري، وبطولة باقة من الممثلين السعوديين والعرب، ومنهم: حسن عسيري وريم عبدالله وسامر المصري وهاني ناظر وياسر كتوعة ونبيل باعيسى وصلاح الخلاقي ومنصف النزهي.



وانتهت الفنانة ريم عبدالله منذ فترة من تصوير الجزء الثاني من المسلسل الدرامي السعودي «عندما يكتمل القمر»، والذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي على شاشة mbc ولكنه تأجل بسبب جائحة كورونا، حيث يستكمل العمل أحداث الجزء الأول، في قالب درامي ممزوج بالتشويق والإثارة والرعب عبر الربط بين عالمي الإنس والجن، ضمن خطوط وشخصيات درامية جديدة.



والمسلسل من تأليف الكاتب علاء حمزة، وإخراج عمر الديني، وإنتاج شركة الصدف، وبطولة كل من ريم عبدالله، فيصل العميري، سعيد قريش، ميسون الرويلي، محمد الطويان، أحمد شعيب، سارة اليافعي، عبدالعزيز المطرودي، وشافي الشمري.54390245