شاهد .. الاكثر جراءة اتفرج..ليلى علوي تجردت من مساحيق التجميل وتحاول مقارنة نفسها بالماضي بإطلالة غريبه؟ – صورة

انت الان تتابع خبر الاكثر جراءة اتفرج..ليلى علوي تجردت من مساحيق التجميل وتحاول مقارنة نفسها بالماضي بإطلالة غريبه؟ – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة ليلى علوي صورتيْن لها قارنت بهما شكلها الخارجي الذي لم يتبدّل مطلقًا.

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بدت بالصورة الآنيّة دون مساحيق على عفويتها، أما بالقديمة فظهرت أجمل إطلالاتها.



هذا يعني أن ليلى لم تجرِ الجراحات التجميلية التي تشوّه الملامح أكثر مما تفيدها، وحافظت على بشرتها.



لا تزال تبدو كفتاة ثلاثينية لأنها تعشق الحياة ولديها قلب أبيض ويومًا لم نسمعها تعتدي على زميل أو زميل لها أو تدخل نفسها بأي مناكفة تافهة.



هذه الراحة النفسيّة تمد بالكثير من الجمال والشباب لأي منّا.

مهما بلغ عمر الجسد، يبقى عمر الروح أهم.



وروح ليلى بيضاء كما نعرفها، لا تحقد أو تحسد، وتحبّ كلّ زملائها، ما يعني أنّها طفلة في داخلها.



نعدّها من النادرات اللاتي لم يتغيّرن ملامحهنّ بعد مرور عقود من انطلاقتهنّ.

في زمن التجميل والبوتوكس، ليلى لا تزال الأجمل التزمت الحجر المنزلي أثناء انتشار فيروس كورونا في مصر، رغم ذلك مارست نشاطات مهمة ومفيدة، وشجعت على السياحة في مصر.

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