شاهد .. فرح مراد تخرج عن صمتها وتثير الشكوك حول انفصالها عن مهند الحمدي بتصرف غريب!

انت الان تتابع خبر فرح مراد تخرج عن صمتها وتثير الشكوك حول انفصالها عن مهند الحمدي بتصرف غريب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت فرح مراد الشكوك حول انفصالها عن مهند الحمدي بحذفها لصورهما من حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام، وهو ما فسره البعض بأنه ناتج عن انفصال الثنائي.

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وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي أنباء انفصال مهند الحمدي وفرح مراد وسط تزايد التساؤلات حول حقيقة الأمر، وأسباب حذف فرح مراد لصورها مع الفنان السعودي الشهير.

مهند الحمدي وفرح مراد

وخلال الأيام الماضية، نشر الفنان السعودي مهند الحمدي مقطع فيديو عفوي أثناء تغزله في خطيبته داخل السيارة على أنغام أغنية الفنان عمرو دياب "يتعلموا"، وهو يغني لخطيبته ويتغزل بها للتعبير عن حبه الكبير لها.

وأكد الحمدي أن الصور تم التقاطها في "الشتاء الماضي"، وحملت الكثير من لحظات الرومنسية والحب الصادق الذي يجمع بينهما، ليردّ على كل منتقدي علاقتهما ومروجي الشائعات حول وجود خلافات فيما بينهم.

وحرصت الفاشيتيستا اللبنانية فرح مراد على ترك تعليق بسيط على الصور عبارة عن قلب أحمر، عبرت من خلاله عن حبها له.

هذه ليست المرة الأولى التي تتردد فيها أنباء انفصال مهند الحمدي وفرح مراد،وإنما سبق وجاء لمهند الحمدي سؤالا حول توتر علاقته وانفصاله عن خطيبته فرح، وقالت السائلة: "تطلقتوا أنت وفرح يقولون بعض الحسابات".

انفصال مهند الحمدي عن خطيبته

ولفت الأمر انتباه مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي، ولكن بمجرد تداول أنباء انفصالهما تباينت التعليقات ما بين تعليقات عبرت عن استياء أصحابها وأخرى معتبرة أن الأمر استكمالاً لسلسلة انفصال المشاهير وبدء الحرب الكلامية بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وبمجرد تداول خبر حذف فرح مراد لصورها مع مهند الحمدي جاء في التعليقات: "ترندد جديد مهند الحمدي ينفصل عن خطيبته فرح مراد لاسباب مجهوله وبعدين واحد يسب الثاني و بعدين يرجعون لبعض و بعدين ينفصلون وبس"، "وحنا ما نخلص كل اسبوع طالع واحد فيهم حذف صور الثانيه ووين الرومنسيات

وعشق روميوا وجوليت صدق من قال لا تغتر بالمظاهر والتصوير الواقع غيررر هالشيء"، "ربي يعينهم ويسر الامر انا بفهم ذولا المشاهير من يتهاوشون مع بعض حذف ترا المشاكل الزوجيه نوب تصير لها سنه وعقب يطخ الوضع وحنا السنه ذي بس سالفتنا المتزوجين"19548351