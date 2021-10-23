شاهد .. اتفرج..في خط يشبة الثعبان سمية الخشاب تقلد سميرة سعيد في ختام مهرجان الجونة السينمائي بهذة الاطلالة الساحرة وتصدم جميع الفنانين

انت الان تتابع خبر اتفرج..في خط يشبة الثعبان سمية الخشاب تقلد سميرة سعيد في ختام مهرجان الجونة السينمائي بهذة الاطلالة الساحرة وتصدم جميع الفنانين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهرت الفنانة سمية الخشاب، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان مشابه لفستان ظهرت به الفنانة سميرة سعيد من سنوات وتصدم الفنانين بإطلالتها.

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وجاء الفستان بخامة المخمل ومزين في منطقة الصدر بكريستالات في خط يشبه الثعبان، وهو تصميم شهير قدمه مصمم الأزياء الأمريكي ديفيد كوما منذ سنوات.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس 14 أكتوبر، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، إذ يُقام حفل الختام يوم الجمعة للإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور كوكبة من نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.

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