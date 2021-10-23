شاهد .. مفاجأة صدمت الجميع .. الإماراتي بدر خلف يرتدي فستان الزفاف الأبيض ويتزوج من فنان هندي شهير ( اتفرج الفيديو )

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 08:00 صباحاً | (مايا)

وفقا لما تداولته مواقع اخبارية عربية واجنبية فقد صدم خبير التجميل الإماراتي ونجم مواقع التواصل الإجتماعي بدر خلف متابعيه عبر صفحته الخاصة، ونشر مقطع فيديو وهو يرتدي فستان زفاف أبيض طويل، ويتزوج من النجم العالمي نيك جوناس، زوج النجمة الهندية بريانكا شوبرا.

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وعلق: “تم وبحمدالله عقد قراني مع نيك بن جونس العتيبي .. ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين”.87747206