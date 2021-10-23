شاهد .. مفاجأة صدمت الجميع .. الإماراتي بدر خلف يرتدي فستان الزفاف الأبيض ويتزوج من فنان هندي شهير ( اتفرج الفيديو )

- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر مفاجأة صدمت الجميع .. الإماراتي بدر خلف يرتدي فستان الزفاف الأبيض ويتزوج من فنان هندي شهير ( اتفرج الفيديو ) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 08:00 صباحاً | (مايا)
وفقا لما تداولته مواقع اخبارية عربية واجنبية فقد صدم خبير التجميل الإماراتي ونجم مواقع التواصل الإجتماعي بدر خلف متابعيه عبر صفحته الخاصة، ونشر مقطع فيديو وهو يرتدي فستان زفاف أبيض طويل، ويتزوج من النجم العالمي نيك جوناس، زوج النجمة الهندية بريانكا شوبرا.
87747206
وعلق: “تم وبحمدالله عقد قراني مع نيك بن جونس العتيبي .. ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين”.87747206