شاهد .. خاص وبالصورة ..الاسطورة محمد رمضان يثير الجدل بأن لدية شقيقان سعوديان والشبهه الكبير بينهما!(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر خاص وبالصورة ..الاسطورة محمد رمضان يثير الجدل بأن لدية شقيقان سعوديان والشبهه الكبير بينهما!(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حصل موقع "الفن" على صورة جديدة لـ ​إبن جبهان​ وهو شبيه الفنان المصري ​محمد رمضان​، وهو سعودي الجنسية، وكان إنطلق موقعنا بنشر أخباره، بعد إكتشاف الشبه بينه وبين محمد رمضان.ولاقت أخباره إنتشاراً واسعاً ونسبة قراءة عالية، وينشر لكم موقع "الفن" صورة جديدة لإبن جبهان، تظهر مجدداً مدى التشابه الكبير بينهما.

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وكان أشار إبن جبهان بحديث سابق لموقعنا، إلى أنه لم يلتقِ بعد رمضان وجهاً لوجه، لكنه يتمنى أن يحصل ذلك بأسرع وقت، وقال إنه في حال سافر رمضان قريباً الى السعودية، سيكون سعيداً باستقباله، والتحدث معه.



لكن المفاجأة هي أن إبن جبهان ليس وحده شبيه محمد رمضان، إذ لديه شقيق توأم يشبهه، وبطبيعة الحال يشبه محمد رمضان، لذا يمكننا أن نقول إن لمحمد رمضان شقيقين من المملكة العربية السعودية، على أمل أن يحصل اللقاء بينهم قريباً.

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