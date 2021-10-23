شاهد .. اتفرج – درة ملكة جمال مهرجان الجونة بالابيض المفتوح : وسعي يا رانيا

انت الان تتابع خبر اتفرج – درة ملكة جمال مهرجان الجونة بالابيض المفتوح : وسعي يا رانيا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة درة، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وتألقت درة بأطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان قصير باللون الابيض ، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم “الكاهن”، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

وشاركت درة في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

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