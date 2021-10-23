شاهد .. هذه الطفلة أصبحت اليوم فنانة شهيرة.. تزوجت 5 مرات واشتهرت بأدوارها الجريئة

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت اليوم فنانة شهيرة.. تزوجت 5 مرات واشتهرت بأدوارها الجريئة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة المصرية سمية الخشاب تعود إلى مرحلة الطفولة.

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وكانت الفنانة نشرت الصورة عبرحسابها على انستقرام وأرفقتها بتعليق قائلة:” دي صورتي وانا بيبي ،على فكرة أول مره أنزل الصورة دي عشان إنتوا طلبتوا تشوفوني وأنا صغيرة حبايبي ..ياترى شبهي”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، وعبر البعض عن إعجابهم بالصورة.

جدير بالذكر أن سمية الخشاب تشتهر بأدوراها الجريئة تطلق على نفسها لقب “ملبن مصر” وتزوجت 5 مرات آخرها من المطرب أحمد سعد الذي انفصلت عنه بعد سنتين زواج واتهمته بضربها حتة تمزيق طحالها.

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