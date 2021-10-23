شاهد .. اتفرج..بكل حب ورومانسيه بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية على الفراش !صورة

انت الان تتابع خبر اتفرج..بكل حب ورومانسيه بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية على الفراش !صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

التزم النجم التركي بوراك أوزجفيت بالحجر المنزلي مع زوجته النجمة فهرية أفجان وابنهما الصغير.

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يمضي أجمل أيام حياته بعد حجر دام لأكثر من 3 أشهر في تركيا في ظل انتشار فيروس كورونا.



ينشر بين فترة وأخرى صورة لعائلته ويعبر عن حبه الكبير لزوجته وابنه كاران، وقال إن الحجر المنزلي وطد علاقته بفهرية أكثر مما كانت عليه قبل.



صورة انتشرت للثنائي نائمان على التخت وبينهما ابنهما كاران، لكن لم ينشر أي منهما الصورة على صفحاته.



وكانت فهرية غيرت لوك شعرها من الأسود إلى الأشقر الفاتح والذي لا يليق بها كما الأسود الذي يزيدها جمالًا وأناقة وجاذبية.

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