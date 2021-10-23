شاهد .. اتفرج..فيفي عبده تثير الجدل بهذا الاطلالة الغريبة والعفوية وهل تجرؤ غيرها على فعل ما فعلته؟ – صورة

انت الان تتابع خبر اتفرج..فيفي عبده تثير الجدل بهذا الاطلالة الغريبة والعفوية وهل تجرؤ غيرها على فعل ما فعلته؟ – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه فيفي عبدة صورةً لها، ظهرت بمظهر أرنبٍ، ولم يبدُ منها إلا وجهها.

أطلّت بشكل عفوي، تستخدم (فلتر) اعتدنا أن نرى الأطفال يستخدمونه.

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ما يعني أنها لا تزال طفلةً في داخلها، تحب المرح والتسلية ولا تأبه لما سيقوله الناس عنها.



نحبّ فيفي لأنّنا نشعر بطاقتها الإيجابية دائمًا، ونحترمها لأنها نشرت هذه الصورة دون أن تهتم لأحكام الناس.



لا تعاني من عقدة الشهرة التي تجعلها تترفع عن فعل ما ترغب به من سلوكٍ وتصرفات.



حسب علم النفس، روى عالم النفس الألماني نوت فولر فوائد الابتعاد عن المظاهر الخارجية وفعل ما تريده نفسك دون مبالاة بالآخرين:



يغلب الطاقات السلبية.يجعلك أكثر سعادةً.

يمنحك قدرةً على تفهم الأحداث التي تمر بها ومواجهتها.

تتخطى الصدمات بشكل أسرع.

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تبعد الكراهية عن نفسك، فتصبح تحب الجميع.

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