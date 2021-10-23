شاهد .. "كمون مغلي" على الريق.. كوب واحد سيقوم بعمل المعجزات في جسمك

انت الان تتابع خبر "كمون مغلي" على الريق.. كوب واحد سيقوم بعمل المعجزات في جسمك والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الكمون من الأعشاب المفيدة للجسم بشكل عام وللجهاز الهضمي والكلى بشكل خاص،

79865013

حيث يحتوي مشروب الكمون على مضادات الاكسدة التي تحمي من تجمع الحصوات في الكلى.

الكمون (Cumin) المغلي هو عبارة عن مشروب يتم تحضيره من خلال غلي الكمون مع الماء، واستخدم هذا المشروب لعلاج الكثير من المشاكل الصحية المختلفة. وينصح الاطباء بتناول مشروب الكمون بعد وجبة الافطار، فهو مدر للبول ويساعد في تنظيف الكلى وازالة السموم العالقة بها،

وذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي.ويساعد تناول مغلي الكمون في تعزيز صحة المعدة والتخلص من كل المشاكل التي تصيبها

مثل؛ عسر الهضم (Indigestion)، كما يساعد في إفراز الإنزيمات الهاضمة لتحسين عملية الهضم، إلى جانب ذلك يعمل هذا المشروب كمسكن للألم عند الإصابة بألم في منطقة البطن.ويعتبر مغلي الكمون مصدرًا جيدًا للحديد والألياف الغذائية، وهي من المعادن الأساسية لتقوية الجهاز المناعي، كما يساعد تناول مغلي الكمون في محاربة مسببات المرض التي تدخل الجسم، بالتالي يخفض من خطر الإصابة بالمرض.

ويتم اعداد مشروب الكمون عن طريق غلى ماء ساخن ووضع ملعقة من الكمون وعسل النحل وتقليبهم جيدا بواسطة ملعقة خشبية. ولمشروب الكمون فوائد عديدة ايضا؛ فهو مفيد لمرضى السكري، ويساعد في تعزيز عمل الجهاز التنفسي، ويحارب مشاكل المعدة المختلفة، ويحمي من الاصابة بأمراض السرطان، ويقلل الكولسترول في الدم، ومضاد طبيعي للالتهابات، واخيرا يساعد على تقوية الذاكرة.79865013