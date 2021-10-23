شاهد .. حادثة تحبس الانفاس .. من مشهد تمثيلي الى حقيقة حزينة مقتل مديرة تصوير واصابة مخرج بسلاح احد الممثلين عن طريق الخطأ .. اتفرج

انت الان تتابع خبر حادثة تحبس الانفاس .. من مشهد تمثيلي الى حقيقة حزينة مقتل مديرة تصوير واصابة مخرج بسلاح احد الممثلين عن طريق الخطأ .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

خلال فيلم ويسترن كان يشارك في تصويره في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، تَسبَب الممثل أليك بالدوين أمس الخميس بمقتل مديرة التصوير،

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وبإصابة مُخرجه بجروح من طريق الخطأ، بعد ان أطلق النار عليهما من سلاح كان يُفترض أن يكون محشواً برصاص خلّبي، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية اليوم الجمعة.

ويتناول قصة الفيلم بعنوان "راست"، جريمة قتل من طريق الخطأ ويؤدي فيه بالدوين دور البطولة.

وفي بيان تلقّته وكالة فرانس برس، أوضحت شرطة مدينة سانتا في عاصمة ولاية نيو مكسيكو، أنّ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا

أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يُستخدَم لأغراض التصوير، مما سبب بمأساة عن طريق الخطأ.

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