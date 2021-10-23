شاهد .. اتفرج..النجمة منى زكي بأحضان السقا وردة فعل زوجها أحمد حلمي صادمة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر اتفرج..النجمة منى زكي بأحضان السقا وردة فعل زوجها أحمد حلمي صادمة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد تداول خبر إنفصال أحمد حلمي ومنى زكي بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نشر النشطاء صورة تجمع النجم احمد السقا، وهو يحتضن منى زكي بطريقة حميمية، كان قد نشرها السقا عبر حسابه في انستغرام، ما جعلت بعض المتابعين يربطون هذه الصورة بخبر انفصال حلمي ومنى.

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لكن ما لفت الأنظار وزاد من شكوك المتابعين، قيام السقا بحذف الصورة بعد ساعات من نشرها، بسبب ازدياد تفاعل الجمهور معها بشكل مبالغ فيه.

وأثناء استضافته مع برنامج "الليلة دي"، تحدث احمد السقا عن قصة الصورة وأكد انه كان يصور مسلسل أمام منزل منى زكي، ونزلت لتراه، وشربت شاي وقهوة هي وزوجها أحمد حلمي

في الكرفان وكان هناك أكتر من هاتف يصوّر، أما عن حذف الصورة برر قائلا: "السيستم وقع والصورة اتمسحت من كترة التفاعل عليها…ولكن الصورة موجودة على حسابي الخاص وعلى حساب منى أيضاً".

يُذكر أن الثنائي قد برزا معا في فيلم "تيمور وشفيقة"، وشكلا ثنائي رائع أحبهم الجمهور بسبب الانسجام والتناسق بينهما، كما اجتمعا في فيلم "العنكبوت"، مرة أخرى .

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