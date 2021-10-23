شاهد .. أرقام ومبالغ خيالية .. ثروة محمد رمضان فقط نقطة في بحر الزعيم عادل إمام .. فارق الأرقام سيصدمك ! (تفاصيل كاملة)

انت الان تتابع خبر أرقام ومبالغ خيالية .. ثروة محمد رمضان فقط نقطة في بحر الزعيم عادل إمام .. فارق الأرقام سيصدمك ! (تفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عادت الأخبار المتعلقة بثروة الفنان المصري الكبير والملقب بالزعيم "عادل إمام" للتصدر في عمليات البحث بعد تداول حسابات تهتم بنشر أخبار المشاهير عن أرقام وحجم ثروة الزعيم.

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وطبقاً لما كشفه موقع CELEBRITY NET WORTH، المختص برصد ثروة المشاهير والفنانين حول العالم، فإن ثروة الزعيم عادل إمام تقدر بحوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريباً.

وقد تمكن الزعيم عادل إمام من جمع كل هذه الثروة خلال مسيرته الفنية الطويلة ومشواره الفني الذي بدأ به منذ عام 1960 حتى الآن.



وقبل فترة وجيزة قيل أن ثروة الزعيم عادل إمام تقدر بضعف هذا المبلغ، إلا أن هذه الاخبار تبقى في إطار التكهنات والشائعات فقط، وليست أخبار موثقة ومؤكدة.

من جانب آخر، كشف موقع idolnetworth أن ثروة الفنان محمد رمضان في العام 2021 وصلت إلى 5 ملايين دولار (80 مليون جنيه)، بينما تقول صحف مصرية أنها تتجاوز 10 ملايين دولار (160 مليون جنيه).



يذكر أن محمد رمضان تصدر قائمة أجور الفنانين والفنانات في مسلسلات رمضان 2021، بـ45 مليون جنيه نظير بطولته في مسلسل موسى.38921633