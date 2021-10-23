شاهد .. العندورة الملبن صافيناز بتجرب الرقص بالبدلة الجديدة بإيحاءات مثيرة مما اشعل الجمهور!

انت الان تتابع خبر العندورة الملبن صافيناز بتجرب الرقص بالبدلة الجديدة بإيحاءات مثيرة مما اشعل الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

على امتداد الساعات الماضية تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للراقصة الاستعراضية صافيناز اثناء ظهورها على يخت فخم في وسط البحر،

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بعدما قامت بنشرهم لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع ”انستجرام”.

حيث ظهرت صافيناز، خلال الصور المنشورة، وهي ترتدي مايوة مثير عاري كشف عن جسمها، أسود في أحمر وهي تحاول إبراز جسدها بإيحاءات غريبة مما أثار استياءالجمهور، كما فضلت أن تضع مكياج صارخ ليبرز أنوثتها.

ويمنتع من نشر الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعيه الافاضل.99851524