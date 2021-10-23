شاهد .. هذه الطفلة عشقها نور الشريف برغم زواجه من أختها بوسي.. أقامة علاقة سرية معه وعندما عرفت أختها حدثت الصدمة!

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة عشقها نور الشريف برغم زواجه من أختها بوسي.. أقامة علاقة سرية معه وعندما عرفت أختها حدثت الصدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون صورة كانت قد نشرتها الفنانة الكبيرة بوسي، عبر حسابها على "فيسبوك" تجمعها بشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا، وكتبت معلقة على الصورة: "أنا وتوأم روحي نورا".

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يذكر أن الفنانة نورا اعتزلت الفن في عام 1996، وابتعدت عن الأضواء نهائيًا بعد ارتدائها للحجاب، إلا إنها بدأت تظهر بشكل نادر في صور عائلية مع شقيقتها وابنتيها مي وسارة.

معلومات عن الفنانة نورا

لا سيما أن الجميع يعرف ويعشق الفنانة نورا، ذات الوجة الحسن، التي خطفت من خلاله قلوب الجمهور، في صاحبة تاريخ فني كبير، وشاركت في العديد من الأفلام ولكن الكثير لا يعلم الأسرار الخفية داخل حياة الفنانة نورا الشخصية، ومن خلال هذا الموضوع والسطور التالية نستعرض لكم أبرز أسرار حياة الفنان الكبير نورا، وعمرها الحقيقي.

اغتصاب نورا

يعلم الجميع أن المشاهد الجريئة من خلال السينما تكون حقيقية بشكل كبير، وتعرضت الفنان نورا لمشهد اغتصاب من الفنان حاتم ذو الفقار وكان ذلك من خلال فيلم عنتر شايل سيفه، حيث جمعهم هذا المشهد، وبعد تصويرة أصبحوا اصدقاء بشكل كبير، وقرر الفنان حاتم ذو الفقار الزواج منها وبالفعل تمت تلك الزيجة.

علاقة مع زوج شقيقتها

ويعلم الجميع أن الفنانة نورا هي شقيقة الفنانة بوسي زوجة الفنان الراحل يوسف الشريف، ولكن ما لا يعلمه الجمهور هو أن الفنانة نورا كان يحبها الفنان نور الشريف وكان يريد الزواج منها، حيث أنها عملت مع في الكثير من الأفلام منها فيلم العار حيث أنها كانت زوجتة ضمن أحداث العمل، ولكن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على علاقتهم ومنعت زواجهم من بعضهم البعض، وكان السبب في تلك العوامل التي منعت تلك الزيجة هي الفنانة بوسي.

زواجها سرا

لاحقت الفنانة نورا الكثير من الشائعات خلال مشوارها الفني الذي قدمتة، حيث كان يلاحقها دائما شائعه الزواج السري وكانت أبرزها شائعه زواجها من أحد المخرجين المشهورين، ولكن قامت الفنانة نورا بنفي تلك الشائعه واكدت أن هناك فنانة شهيرة هي من دعمت تلك الشائعه لانها تغير منها.35828194