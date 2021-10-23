شاهد .. لن تصدق .. كيف أصبحت لين الصعيدي نجمة "طيور الجنة" بعد ان كبرت .. تضج انوثة وهكذا كانت ملابسها ؟ اتفرج بالصور

انت الان تتابع خبر لن تصدق .. كيف أصبحت لين الصعيدي نجمة "طيور الجنة" بعد ان كبرت .. تضج انوثة وهكذا كانت ملابسها ؟ اتفرج بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نجوم طيور الجنة يفاجئوا جمهورهم في ظهورهم هم في مرحلة الشباب، ومنهم الان لين الصعيدي نجمة طيور الجنة، بأحدث ظهور لها من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام“.

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وقد انتشر الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حبّ الجمهور للين وتفاجئهم بتغيّر شكلها، بعد أن عرفوها في طفولتها.

إذ بدت لين بالفيديو مرتدية فستان بنفسجي اللون مع تسريحة شعر أظهرت نعومتها. وأعرب الجمهور عن إعجابها بالمنشور في صفحاتهم، من خلال التعليقات، فعلق متابع: “صارت أكبر مني”، وقال آخر: “لين الصغينونه طالعة قمر نازل من السماء”.



فيما تفاعل البعض بسبب أن لين أصبحت شابة، بينما والدها المنشد الأردنى لم يختلف شكله منذ سنوات، وقال البعض إن لين بدت كأنها زوجة أو خطيبة عمر الصعيدي وليس ابنته.

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