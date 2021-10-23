شاهد .. العب يا أبيض – صبا مبارك حتة جاتوه بالقشطة غلبت منة فضالي بإطلالتها الجذابة المثيرة : اتفرج

انت الان تتابع خبر العب يا أبيض – صبا مبارك حتة جاتوه بالقشطة غلبت منة فضالي بإطلالتها الجذابة المثيرة : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها بـ اطلالتها من مهرجان الجونة ، وذلك عبر حسابة الشخصي بموقع “إنستجرام”.

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:87344174

وكان مهرجان الجونة قد أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس ١٤ أكتوبر أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،

أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي

، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

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