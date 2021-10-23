شاهد .. جنون الشهرة .. حسناء سعودية تستعرض مؤخرتها على السرير والغضب يسود الشارع - اتفرج الصور؟

انت الان تتابع خبر جنون الشهرة .. حسناء سعودية تستعرض مؤخرتها على السرير والغضب يسود الشارع - اتفرج الصور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في الوقت الذي انفجر فيه الغضب على وسائل التوال الاجتماعي في جميع انحاء المملكة فقد أثارت فتاة سعودية فاتنة الجمال، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت مقاطع فيديو وصور فاضحة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام.

41766433

وظهرت الناشطة وعارضة الأزياء ​السعودية​، #مودل_اش في بعض تلك الصور والمقاطع، تستعرض مؤخرتها، وهي مرة جالسة على سريرها، ومرة وسط غرفة النوم، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".

أما في بقية الصور والفيديوهات، فظهرت بملابس رياضية، وأخرى داخلية، في الجيم وعلى الشاطئ وبأماكن اخرى، وجعلت الكاميرا تركز على تصويرها من الخلف وهي تقوم بحركات إغراء مثيرة وفاضحة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الشابة السعودية الجميلة، مستعرضة ومبرزة مفاتنها أمام المتابعين، بل اعتادت دائماً على القيام باستعراض جسدها من خلال صور ومقاطع فيديو.

فمرة تكشف عن صدرها، ومرة عن فخذها أو ساقيها، ومرة تظهر بملابس شفافة، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين، فينتقدها البعض منهم، ويتغزل ويتحرش بها البعض الآخر.

واطلقت مودل آش، في وقت سابق تحذير للمتزوجات، من مفاتنها المكشوفة والبارزة المثيرة، في الإطلالات التي تظهر فيه.

وقالت في مقطع فيديو: "كل رجل يتمنى يتزوجني، وأولهم المتزوجين ، كلهم بدهم ياخذوني فوق زوجاتهم، وش فيها الشرع حلل أربع".

ويرى العديد من المتابعين أن "آش" وجدت طريقها للشهرة، بمشاركة صور جريئة وتصريحات مثيرة للجدل، والتي كان منها أنه من المستحيل أن تقتنع بزوج واحد، وجاء بالتصريح تحديداً: "أنا لو علي ما أتزوج واحد أتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري.. يعني شيء حلو ان عندكم تعدد يعني استغلوا الفرصة".وكانت مودل آش، تصدرت إهتمام المتابعين من جديد، بعد أن شاركت فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات، وجاء في الفيديو إجابة على غزل أحد الشبان "كل من يتمناك واولهم أنا"، لترد بـ"أنا بوضح لكم يا فئة الحسودات والغيورات، كل رجال يتمنى أكون زوجته..كلهم يتمنون حتى المتزوج وده ياخذني على زوجته والشرع حلل أربعة...انتبهي لزوجك"..

وإعتبر بعض المتابعين أن القسم الأخير من التصريح "انتبهي لجوزك" كانت رسالة مبطنة إلى الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​، من بعد ما كانت مودل آش كشفت رسائل غزل من الممثل الكويتي شهاب جوهر، الذي تزوج مؤخراً من إلهام.

وما زاد الشكوك تداول فيديو لـ إلهام وشهاب، بعد أن كانت تهدد زوجها بطريقة مُضحكة، قائلة: "إجاك الموت يا تارك الصلاة".

بالعودة لـ آش وشهاب، فقد أطلت المودل على الجمهور وتحدثت في البداية عن ثنائي شغل الجمهور طوال الفترة الماضية، وتابعت أنه بالصدفة وأثناء تفقدها للرسائل وجدت رسالة منه.

وشاركت آش فيديو مع المتابعين خطوة بخطوة منذ لحظة فتح رسائل حسابها وصولاً لـ حساب شهاب الرسمي، الذي كان قد أرسل من خلاله رسالة إلى المودل السعودية، ومحتواها "منورة".

والشابة مودل آش، من أب وام سعوديان، تبرأت عائلتها منها منذ فترة، مما دفعها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها.

41766433