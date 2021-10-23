شاهد .. الجمهور يهاجم هيا مرعشلي بعد ظهورها بلا ملابس في صورة مسربة (اتفرج)

انت الان تتابع خبر الجمهور يهاجم هيا مرعشلي بعد ظهورها بلا ملابس في صورة مسربة (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد التواصل الاجتماعي وجمهور الفنانة السورية الصاعدة هيا مرعشلي، صورة مسربة تنشر لأول مرة ظهرت فيها بشكل عاري تماما.

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ويبدو من الصورة، بأن الفنانة مرعشلي كانت لا ترتدي أي شيء على جسمها في لقطة من أحد أعمالها القديمة.

وضجت تعليقات المتابعين، بعد رؤية هذه الصورة وانهالت عليها التعلقيات الفاضحة والخادشة للحياء من جهة، ومن جهة علق البعض بعبارات الغزل والإعجاب بإطلالات الفنانة وجمالها الساحر.

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