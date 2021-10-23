شاهد .. نجمة ’’المسلسل التركي أرطغرل’’ اسراء بيليجك تفاجئ جمهورها بـ‘‘صورة جديدة فاضحة‘‘ والجمهور ينتقدها بعنف ..اتفرج

انت الان تتابع خبر نجمة ’’المسلسل التركي أرطغرل’’ اسراء بيليجك تفاجئ جمهورها بـ‘‘صورة جديدة فاضحة‘‘ والجمهور ينتقدها بعنف ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة التركية الشابة إسراء بيلجيك صور جديدة لجمهورها ومتابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي ترتدي ملابس فاضحة على شاطئ البحر.

87456501

وظهرت بيلجيك في إحدى الصور مكشوفة الظهر بالكامل، الأمر الذي جعلها تتلقى سيل من الانتقادات والهجوم من المتابعين.

وتعتبر نجمة أرطغرل، اسما مألوفا خارج تركيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي اكتسبته من تقديم شخصية السلطانة حليمة ويبدو أن تأثر الجمهور بالشخصية التي لعبتها الممثلة وعدم قدرته على الفصل بين الحياة الخاصة لها وأدوارها المهنية، دفعه لمهاجمتها بلا هوادة على ملابسها التي ظهرت بها.

87456501