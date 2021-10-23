شاهد .. لجين عمران تكشف نصفها الأعلى بالكامل لمصورها.. والجمهور يفقد السيطرة على غريزته

انت الان تتابع خبر لجين عمران تكشف نصفها الأعلى بالكامل لمصورها.. والجمهور يفقد السيطرة على غريزته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت الإعلامية السعودية، لجين عمران، بفستان ناعم باللون الأسود، مكشوف الصدر والظهر بالكامل، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام".

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واختارت لجين عمران، في هذه الإطلالة الجريئة، تسريحة شعر ناعمة انسدلت خصلاتها على وسط ظهرها المكشوف برفق وحميمية، مما زادها جمالاً وإثارة.

واعتمدت النجمة السعودية، مكياجًا بألوان هادئة تناسبت مع ملامحها الجميلة، وقوامها ومفاتنها، بالإضافة إلى اعتمادها إكسسوارات توزعت بين أناملها وأذنيها.

ولم تكتف الإعلامية لجين عمران، بكل هذا الجمال والأناقة والإثارة، بل تعمدت بالقيام بحركات إغراء عديدة، منها توجيه أردافها نحو الشخص الذي يلتقط لها الصورة، والظهور أمام مرآة كبيرة، الأمر الذي أظهرها من مختلف الجوانب، بما في ذلك صدرها وظهرها المكشوفان.

وكان أبرز واقوى حركات الإغراء التي قامت بها لجين، مسكها بخصرها وأعلى أردافها، مما أبرز منحنياتها وجمالها بشكل أكبر من المعتاد.

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