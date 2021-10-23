شاهد .. حركات منافية للآداب.. وصلة رقص مثيرة لـ"صافيناز" تثير غضب الجمهور

انت الان تتابع خبر حركات منافية للآداب.. وصلة رقص مثيرة لـ"صافيناز" تثير غضب الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دائماً ما تثير الفنانة والراقصة الاستعراضية صافيناز الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بسبب الفيديوهات التي تنشرها صافيناز عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشرت صافيناز فيديو جديد لها وهي ترقص في أحد الملاهي الليلية، وتعرضت صافيناز لإنتقادات لاذعة من قبل جمهورها، مما وصفها الجمهور بـ الإطلالة الجريئة، وصنعت صافيناز من خلال تلك الإطلالة جدلاً وأسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

21841339

وطلت صافيناز على جمهورها بذلك الفيديو، وهي ترتدي بدلة رقص مكشوفة، مما جعل الجمهور ينتقد إطلالة صافيناز، وقدمت صافيناز خلال ذلك الفيديو وصلة رقص مثيرة للجدل، حيث أنها كانت تقدم حركات منافية للآداب، وقدم أيضاً معجبين صافيناز بعض التعليقات الإيجابية على الفيديو التي كانت ترقص بة صافيناز.

يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت صافيناز رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.21841339