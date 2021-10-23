شاهد .. اتفرج..نجوم زادت ثروتهم بعد ان خطفهم الموت:زوجات بعضهم السبب وأرقام خيالية لا تُصدّق!

انت الان تتابع خبر اتفرج..نجوم زادت ثروتهم بعد ان خطفهم الموت:زوجات بعضهم السبب وأرقام خيالية لا تُصدّق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

صدم الجمهور بوفاة كثير من نجوم العالم لكن قلة تعرف أن بعضهم زادت ثروتهم بعد وفاتهم بشكل كبير ولزوجاتهم دور كبير في ذلك وفي التقرير سنستعرض لكم أبرزهم.

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إليكم أبرز نجوم زادت ثروتهم بعد وفاتهم:

كوبي براينت:

صُدم العالم بوفاة كوبي براينت مع طفلته البالغة من العمر 13 عاماً في حادث تحطم طائرة بطريقة مأساوية قبل حوالي العام تقريباً، وفي وقتها كانت ثروته تقدر بـ 600 مليون دولار لكن شراكته مع العلامة التجارية الشهيرة “نايك” جعلت ثروته تتزايد حيث تقدر الأرباح بـ 250 مليون دولار سنوياً.

جون لينون:

توفي جون قبل 40 عاماً وكانت ثروته في حينها حوالي 800 مليون دولار وهي لا زالت تتزايد حتى اليوم حيث أن العقارات التي يملكها لوحدها تقدر بحوالي 14 مليون دولار

جيمي هندريكس:

توفي جيمي في العام 1970 وكانت ثروته تقدر بـ 20 ألف دولار فقط، لكن بعد مرور 50 عاماً على وفاته أصبحت أعماله تقدم أرباحاً بقيمة 175 مليون دولار.

مايكل جاكسون:

عند وفاة مايكل في العام 2009 كانت تبلغ ديونه 400 مليون دولار إلا أن ثروته بدأت تنمو ابتداءًا من العام 2010 ووصلت في العام 2018 إلى 2 مليار دولار بسبب حقوق أغانيه التي لا زالت تنتشر بشكل سريع.

إلفيس بريسلي:

توفي إلفيس قبل 43 عاماً وكانت ثروته تقدر بحوالي 5 مليون دولار لأنه كان شديد التبذير، لكن بعد موته قامت زوجته بافتتاح مكان يسمى غريس لاند للسياح وهو يقدم أرباحاً بقيمة 150 مليون دولار سنوياً.

ويتني هيوستن:

تعد واحدة من ألمع الفنانات وقد توفيت في العام 2012 وكانت ثروتها خينها تبلغ 20 مليون دولار وبعد يوم واحد فقط من موتها زادت ثروتها حوالي 6 مليون دولار ولا تزال تزداد حتى الآن بسبب استمرار أغانيها بالانتشار.

مارلين مونرو:

عندما توفيت مارلين مونرو في العام 1962 كانت تبلغ ديونها 372 الف دولار لكنها في العام 2019 وصلت ثروتها إلى 13 مليون دولار بسبب استمرار انتشار أغانيها.

بوب مارلي:

توفي بوب مارلي في العام 1981 بعد صراع مع مرض السرطان وكانت ثروته حينها حوالي 11 مليون دولار لكنها وصلت في العام 2020 إلى 150 مليون دولار92600710