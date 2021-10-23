شاهد .. اللبنانية ريا أبي راشد تخطف أنظار المتابعين وتتخطى رانيا يوسف بإطلالتها في مهرجان الجونة (صور)

انت الان تتابع خبر اللبنانية ريا أبي راشد تخطف أنظار المتابعين وتتخطى رانيا يوسف بإطلالتها في مهرجان الجونة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الإعلامية اللبنانية ​ريا أبي راشد صور لها لإطلالتها المثيرة في مهرجان الجونة السينمائي على حسابها انستقرام .

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وظهرت ريا أبي راشد بفستان جميل أنيق بلون النبيذ الأحمر من الشيفون الخفيف الشفاف وفتحات من منطقة البطن، والفخد .

وأثارت إطلالة ريا إعجاب المتابعين، وحتى المشاهير فكان لافتاً تعليق الممثلتين ​منى زكي​ و​هند صبري على صورها على إنستغرام.

ريا أبي راشد ‏هي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003. منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب. الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين .

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