شاهد .. فاجأت مصممة الأزياء بسمة بوسيل الجمهور بظهور أبناء تامر حسني مع خالهم – صورة

انت الان تتابع خبر فاجأت مصممة الأزياء بسمة بوسيل الجمهور بظهور أبناء تامر حسني مع خالهم – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت مصممة الأزياء المغربية بسمةبوسيل زوجة النجم المصري تامرحسني،متابعيها ونشرت صورة حديثة تجمع ابنائها الثلاث (تاليا)، (أمايا)، (آدم)، برفقة خالهم ياسر بوسيل.

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تعمدت بسمة عدم اظهار وجه ابنائها حتى لا تظهر ملامحهم للجمهور، لإنها تلتزم بسياسة عدم نشر أي صور واضحة لأطفالها منذ ولادتهم.

تامر وبسمة ليسا الثنائي الوحيد الذي يلتزم بعدم نشر صور أطفالهم، فغيرهم كثير من الفنانين، ومن الأشخاص العاديين أيضاً.

وأظهرت دراسة حديثة في بريطانيا انقساما بشأن نشر صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب مكتب الاتصالات (أوفكوم)، المعني بمراقبة الاتصالات في بريطانيا، فإن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة قالوا إنهم يتجنبون الإفراط في نشر صور أطفالهم عبر وسائل التواصل.

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