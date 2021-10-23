اتفرج – حقيقة ارتباط أنغام بمجدي الهواري

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتباط أنغام بمجدي الهواري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألغت الفنانة أنغام متابعة المخرج الشهير، مجدي الهواري، طليق الفنانة غادة عادل، وذلك بسبب الشائعات التي تفيد بارتباطهما بسبب ظهورهما في أكثر من مناسبة مع بعضهما البعض.

حيث كان الظهور الأخير لأنغام مع مجدي الهواري في مسرح كايرو شو لمشاهدة مسرحية ياما في الجراب يا حاوي” للفنان الكبير يحيى الفخراني وإخراج مجدي الهواري.

و ردت أنغام عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الرسمي على إنستغرام: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام”.

كما تساءل البعض عن سبب انفعال أنغام بهذه الطريقة، خاصة أنها لم تنف الخبر مباشرة ولكنها فضلت الرد بطريقة غامضة حتى لا تساهم في نشر هذه الشائعة.

يذكر أن شائعات ارتباط أنغام ومجدي الهواري، قد تداولت خلال الأيام الماضية، قبل أن تخرج الفنانة عن صمتها لتنفيها تماماً.