شاهد .. اتفرج..كما لم يحدث من قبل قصة الشاب الذي دمر حياة مودل روز…فعاقبها زوجها أمام العلن!

انت الان تتابع خبر اتفرج..كما لم يحدث من قبل قصة الشاب الذي دمر حياة مودل روز…فعاقبها زوجها أمام العلن! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

من أغرب قصص الحب والخيانة على الإطلاق، هي قصة مودل روز وزوجها. فالمودل، أو كما يلقّبها الجميع بباربي الخليج، واسمها الحقيقي روزانا، تعرّفت على زوجها محمد الحمود بطريقةٍ سريّة، دون أن تخبر أحد عن بداية علاقتهما.

64340557

تزوّجا سرًّا أيضًا، وكانت في ذلك الوقت غير مشهورة. لكن في طريق ذهابهما إلى شهر العسل، اشترطت روز على زوجها أنها تريد أن تصبح عارضة أزياء شهيرة، فوعدها أنّه سيفكّر بالأمر.

على الرّغم من كلّ العوائق التي كانت أمام الحمود للانتقال إلى أميركا، إلّا أنه استقال من عمله، وحضّر لها مفاجأة، وهي تذكرتان إلى شيكاغو، لتحقّق حلمها. كذلك، لم يكتفِ فقط بهذا الأمر، بل أشركها معه في أعماله كلّها.

عندما وصلت مودل روز إلى شيكاغو، بدأت تتغيّر، ودخلت في علاقة مع شاب يُدعى نيكولا، وبحسب قول زوجها، فإنّ الشاب ثنائي الجنس، وكان يتدخّل بعلاقتهما كثيرًا. فرفع الحمود دعوى على نيكولا من أجل إخراجه من مكان إقامته ومن عمله.

لكن روز لم تقبل بهذا الأمر أبدًا، فحصلت مشاكل جمّة بينهما، وكل طرف اتّهم الآخر بالخيانة، ما أدّى إلى طلب الطّلاق رسميًّا في أميركا.

كانت في هذه الفترة، قد أصبحت أشهر عارضة أزياء في العالم العربي، إذ وصل عدد متابعيها إلى 12 مليون، وهو الأعلى بين كلّ العربيات، وبدأت بإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتّى أدخلت قضيّة زواجها في عملها.

في إحدى المرّات، خرجت مودل روز، وطلبت من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساعدتها في الطّلاق، لكن داخل السعودية. غير أنّ أحدًا لم يردّ عليها.

والمفاجأة الكبرى كانت عندما حكمت إحدى محاكم كاليفورنيا على عارضة الأزياء السعودية بدفع مبلغ مادي شهري تصل قيمته إلى 23 ألف دولار أميركي، ومن الممكن أن يستمرّ هذا الأمر طيلة حياتها. فخسرت قضيّتها في الطلاق، وانتصر الحمود.

64340557