شاهد .. إنزلق قميصها مباشرة على الهواء.. صدر إعلامية ظاهر أمام الكاميرات مما شتت عقول طاقم العمل !

انت الان تتابع خبر إنزلق قميصها مباشرة على الهواء.. صدر إعلامية ظاهر أمام الكاميرات مما شتت عقول طاقم العمل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كان صدر إعلامية فيه ظاهر امام عدساب الكاميرات.

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وفي التفاصيل، فإنّ قميص إعلامية إنزلق مباشرة على الهواء، وبات صدر ها ظاهر للجميع، الأمر الذي أحدث ضجة وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.



وتجدر الاشارة إلى انّ الإعلامية لم تدرك ما حصل ولم تعرف ان صدرها ظهر على الهواء، إذ كان القميص مكشوفا من الأساس.

من جهة أخرى، بدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عارية تمامًا في ظهورها الأخير حيث كشفت عن صدرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لسببٍ تجاريٍّ بحت. في التّفاصيل،

أشعلت كارداشيان مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مجموعة صور لها جريئة جداَ لها على حسابها الخاص ترويجاً لإصدارها عطر جديد من العلامة التجارية الخاصّة بها.

وظهرت كيم عارية الصدر تماماً إلا من شريط من الجلد فقط ، بينما كانت ترتدي بكيني بخيط رفيع وحذاء بني طويل. وكانت كيم مستلقية على الأرض في مشهد مثير للغاية بينما وضعت العطر على بطنها، وبلقطة أخرى ظهرت وهي تغطي صدرها بيدها بينما كان العطر بجانبها.

وعلّقت كيم على المنشور بقولها: “أنا أحب كل شيء في هذه المجموعة من الزجاجات العارية وكل واحدة منها لها رائحة فريدة من نوعها، المجموعة جاهزة للإصدار يوم الخميس”.92834988