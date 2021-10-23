اتفرج – بشري تعلن تعرضها للتحرش 3 مرات

شكرا لقرائتكم خبر عن بشري تعلن تعرضها للتحرش 3 مرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة بشرى عن تعرضها ل 3 حوادث تحرش وكانت الأخيرة الأكثر تأثيراً في حياتها.

واكدت أنها تعرضت لأحد حوادث التحرش داخل الوسط الفني ولكنها رفضت الكشف عن شخصية الفاعل، ووعدت بكتابة كافة التفاصيل في مذكراتها الشخصية.

وأشارت إلى أن هناك 3 حوادث مؤثرة في حياتها تعرضت فيهم للتحرش، الأولى كانت في أحد الشوارع ولكنها لقنت المتحرش “علقة ساخنة” بحد وصفها وسط تأييد السيدات في المكان لها، والثانية عندما لاحقها شخص وبدأ التطاول عليها خلال ذهابها إلى درس البيانو وكانت تبلغ من العمر حينها 10 أعوام.

وأضافت بشرى أنها تمكنت من الهروب من هذا الشخص الذي لاحقها لأنها كنت تتمتع باللياقة والمرونة واصفة الأمر بأنها سئ ولحظات سيئة.

بينما أشارت بشرى أن الحادثة الثالثة التي تعرضت لها عندما تطاول عليها شخص في المواصلات العامة، قائلة: “جريت وساعتها كان عندي درس علوم ورحت منهارة، أستاذة العلوم وزملائي لم يتركوني أذهب إلى الدرس وأخرج بمفردي.

وقالت: “كنت مشهورة وأنا صغيرة بالعض لأي حد يضايقني وبخاصة من الأولاد وبقالى زمن ما عضتش حد”

و منذ أيام تعرضت الفنانة بشرى لحادث سيارة أثناء تصويرها مشاهد كوميدية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وتواجدها بداخل سيارة “البيتش باجي”، برفقة المذيع محمد مكاوي، وعلى الفور أتت سيارة الإسعاف لنقل بشرى ومحمد مكاوي.