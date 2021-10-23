شاهد .. كأي طفلة انولدت رحمة رياض ولكن اجبرت ان تعيش طفولتها كذكر وحلم والدها سبب معاناتها المؤلمة!(تفاصيل مدهشة)

انت الان تتابع خبر كأي طفلة انولدت رحمة رياض ولكن اجبرت ان تعيش طفولتها كذكر وحلم والدها سبب معاناتها المؤلمة!(تفاصيل مدهشة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كأي طفلة ولدت رحمة رياض في عائلة عراقية محافظة لكن هذه الفتاة تحوّلت إلى مزيج من الدمار الذي صنعته الحرب وأمنية والدها التي لم تتحقق.

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تعلقت رحمة بوالدها كثيراً وانسجمت مع أفكاره لذلك رفضت أن يتعامل معها أي أحد كفتاة بل كذكر وهو ما منعها من أن تعيش طفولة سوية كغيرها، وعندما كبرت أزعجتها تعليقات أن تصرفاتها تشبه الشباب من الجمهور الذي لا يعرف ما عانته

احتوت رحمة ابنة الـ 10 سنوات والدها بطريقة لم يستطع أحد ان يفعلها، حتى والدتها، فكانت هي من يمتص غضبه ويرافقه في رحلات الصيد وكل ما له علاقة بالرجال.

ساورها القلق حوله كثيراً، كانت أماً له بعمر صغير، علّمها الشجاعة والقوة لكن هذه العلاقة الغير صحية حوّلتها لكائن مكسور ومدمر بعد وفاته.

فإلى جانب شعورها أنها خسرت سندها الذي توفي في حضنها فزاد آلامها، فقدت رحمة هويتها وظلت فترة طويلة تبحث عن نفسها وترفض تصديق أنها فتاة وليست “علي” الإسم الذي كان الجميع يطلقه عليها.

حتى بعد مغادرتها مع عائلتها العراق إثر وفاة والدها، ظن الجميع بالمكان الذي انتقلوا إليه أنها “علي” ولم يعرفوا أنها فتاة إلا بعد سنتين.

آثار هذه الوفاة حطمت حياتها وبنت بداخلها رياص أحمد جديد(والدها) فتحمل نفس غضبه والتوتر بداخله، كما أن شعور جلد ذاتها على وفاته يقتلها يومياً وكل ما تفكر فيه: لماذا لم تكن أكبر بقليل لتستطيع مساعدته كي لا يموت؟

القوة والشجاعة التي كانت عليها بطفولتها تحولت مع الأيام لضعف سببه فقدانها مرحلة مهمة كان من المفترض أن تساهم بتكوين شخصيتها فأصابتها بالضياع بين كونها ذكراً أم أنثى.11020094