شاهد .. سائق تاكسي في الكويت يختطف فتاة ويخدرها بغرض الاعتداء عليها .. وعندما نزع ملابسها كانت المفاجأة الصادمة ؟

انت الان تتابع خبر سائق تاكسي في الكويت يختطف فتاة ويخدرها بغرض الاعتداء عليها .. وعندما نزع ملابسها كانت المفاجأة الصادمة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعرضت مقيمة من الجنسية الآسيوية في الكويت إلى الاختطاف والسرقة والتجريد من الملابس، على يد سائق قام بضربها وسحب هاتفها قبل أن يخدّرها.

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حدث ذلك قبل اسابيع بين منطقة النهضة وشاليهات الدوحة الشرقية، في مناطق محافظة العاصمة في الكويت، حيث فقدت المقيمة التي تدعى كوماري وعيها. واستيقظت مجرّدة من الملابس، دون أن يتبين ما إذا تعرضت لاعتداء جنسي أم لا.

وذلك بعدما استوقفت المجني عليها سيارة أجرة في منطقة النهضة، لنقلها إلى منطقة الدوحة، لكنها خلال الطريق تعرضت للضرب. وسحب هاتفها النقال، قبل أن يتم تخديرها على يد السائق.



وتم تسجيل القضية كجنائية تحت مسمى خطف في مخفر شمال غرب الصليبخات، ويتحرى رجال المباحث ويبحثون عن كاميرات في الموقع الأول.



مجردة من الملابس

وفي التفاصيل كما نقلتها صحيفة “الراي” عن مصدر أمني أن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل مواطن كويتي. يفيد بأنه اتفرج سيدة في منطقة شاليهات الدوحة، تسير على غير هدى.



وبسؤال المواطن عن حال السيدة، ادعت أنها خطفت، فتم توجيه البلاغ إلى مخفر شمال غرب الصليبخات، حيث انتقلت دورية إلى المكان.



وحين وصل عناصر الدورية إلى الموقع، وجدوا المبلّغ وإلى جانبه السيدة، التي اتضح أنها تدعى كوماري، وهي بلا إثبات هوية.



ضرب وخطف

وبالتحقيق الأولي معها، ادعت كوماري أنها كانت في منطقة النهضة، حيث استوقفت سيارة أجرة لا تعرف بياناتها لتقلها إلى منطقة الدوحة. وعند صعودها، قام قائد مركبة الأجرة بضربها وأخذ منها الهاتف النقال، قبل أن يضع منديلاً على وجهها ففقدت الوعي، وعند استيقاظها فوجئت بأنها على الأرض ومجردة من ملابسها.

وأودعت كوماري الجناح، وأحيلت القضية إلى رجال المباحث للبحث والتحري عن سائق سيارة الأجرة، والبحث عن كاميرات في الموقع الأول.79694242