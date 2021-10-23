شاهد .. فنانات تعرضن لمواقف محرجة بسبب الفساتين في الجونة.. ماحصل مع منى زكي صدم الجمهور

انت الان تتابع خبر فنانات تعرضن لمواقف محرجة بسبب الفساتين في الجونة.. ماحصل مع منى زكي صدم الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادة ما يتعرض الفنانيين لمواقف محرجة على الريد كاربت لأي مهرجان، خاصة وأن أعيون الجميع مسلطة عليهم بصورة أكبر من ظهورهم في أي مناسبة، فلا تمنعهم إطلالاتهم الجذابة من الوقوع في الخطأ أو المواقف المحرجة.

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ويرصد لكم القاهرة 24 أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها نجوم الوسط الفني، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة:

نجلاء بدر كانت الفنانة نجلاء بدر، حديث الساعة منذ ظهورها على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانًا كشف جزءًا من جسدها، الأمر الذي عرضها للعديد من الانتقادات، من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن استخدامها بطانة للفستان من عدمه.

وحرصت نجلاء على الرد من خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية وقالت: الفتحة مش كبيرة، ومنطقة الصدر متغطية ومنطقة البطن نصها باينة، وده موجود في أغلب الفساتين، ومنطقة الكتف نصها عريان، والنص الثاني رقبة مقفولة وبكم، والموقف اللي حصل أكبر مني بكثير، وأنا مش واحدة بتاعة استعراض، وزعلانة لأن الفن أذواق ممكن يعجبك أو ميعجبكش، ده غير إن المهرجان مُنتقد قبل ما يظهر، وده حصل في مسألة الحريقة.

لبلبة تعرضت الفنانة لبلبة لموقف محرج على المسرح بعدما ألقت كلمتها ووجهت رسالة لصديقيها الراحلين الفنان القدير سمير غانم، والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، عقب تكريمهم، وتعثرت لبلبة، بسبب بطانة الفستان حيث اشتبكت مع حزائها مما أدى إلى سقوطها.

منى زكي تعثرت الفنانة منى زكي، بسبب تجمع قماش فستانها أسفل قدميها وكادت أن تسقط، ما جعل أحد المنظمين يتدخل ويعيد تنسيق الفستان بشكل لائق، كي لا تواجه صعوبة في سيرها على السجادة الحمراء.

ليلى علوي وكادت الفنانة ليلى علوي، أن تسقط على الريد كاربت أثناء سيرها خلف الفنانة دينا الشربيني، والفنان حسن أبو الروس، والمذيعة إنجي علي، ولكن تدخل أحد مساعديها وأمسك بها سريعًا قبل أن تسقط.

بشرى تدلى خيط رفيع وطويل من فستان الفنان بشرى، الأمر الذي جعل الناقد انتشال التميمي، يتدخل ويقرر التخلص من هذا الخيط الذي كان من الممكن أن يجعلها تتعثر وسقط، بالإضافة إلى شكله الغير مناسب، حيث تألقت بشرى بفستان قصير منفوش من الأسفل، ممزوج به درجات من اللون الأصفر واللون البرتقالي.

أروى جودة تسببت إطلالة الفنانة أروى جودة، في تعرضها التنمر على مواقع السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستان أسود اللون، ذو فتحة جانبية من أعلى الفخذ طويلة، ممدى أدى إلى ظهور ساقها بالكامل، وظهور السيلوليت، ووصل الحد في النتمر لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل صورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة.

لترد الفنان أروى جودة، بطريقة وصفها جمهورها بالشجاعة، قائلة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية.

بسنت شوقي تعرضت الفنانة بسنت شوقي، لموقف محرج أثناء التقاطها الصور على الريد كاربت مهرجان الجونة، رفقة زوجها الفنان محمد فراج، وذلك بسبب فستانها، الذي كان فستانًا طويلًا بمزيج من الألوان الأزرق الداكن والفاتح، عاري الصدر، وذو فتحة طويلة مكشوفة على الساق، وبسبب الهواء الكثيف وقتها أصبح الفستان يتطاير وكشف أجزاء من جسدها.

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