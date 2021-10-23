شاهد .. بسبب اثارة رولا يموت للشباب احد معجبينها فقد عقلة وتعرّى ووجه رسالة جريئة بهذة الوضعية المخلة!

انت الان تتابع خبر بسبب اثارة رولا يموت للشباب احد معجبينها فقد عقلة وتعرّى ووجه رسالة جريئة بهذة الوضعية المخلة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

اعلنت الفنانة رولا ريموت انشر رسالة وصلتها من أحد المكبوتين جنسيًا، ظهر عاريًا يخفي وجهه ويطلب عبادتها وكأنه يعدّها إلهًا.

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كتب يتوسّلها وكأنه بلا كرامة وليس رجلًا: (اشتقتلك كتير يا مولاتي، حبيت أجدد طاعتي وخضوعي لمعاليكي).



يمكنكم قراءة بقية رسالته الدنيئة والتي حقّر بها من شأنه وقيمته كإنسان عبر الصورة أدناه.



لا نفهم غاية رولا من إعادة نشر هكذا تفاهة وانحطاط عبر صفحتها، إلا إن أرادت إظهار حجم الكبت الجنسي الموجود في مجتمعاتنا الشرقيّة.



ما فعله ذلك الذكر، يفعله كثيرون من المريضين أشباه الرجال سرًا ولا يعلنون، وربما يكون نفسه من يريد حسابًا يشتم عبره الفنانات اللاتي يرتدين القصير موكّلًا نفسه إلهًا يحاسب البشر متناسيًا سقطاته النفسية والجنسية المريعة.

ويمنتع من نشر الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعيه الافاضل.69236182