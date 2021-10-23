شاهد .. فضيحة نادين نسيب نجيم داخل المسبح .. هل تخسر وصاية أطفالها بسببها!

انت الان تتابع خبر فضيحة نادين نسيب نجيم داخل المسبح .. هل تخسر وصاية أطفالها بسببها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم نشره الإعلامي اللبناني إيلي باسيل.

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إيلي باسيل شارك الفيديو عبر حسابه الرسمي في انستقرام وأضاف تعليق إليه جاء فيه أو بما معناه أنه لا يجب على المشاهير أن يدعو المثالية والحزن بينما هم يستمتعون بوقتهم في المسابح والمراقص من دون أي ذرة مشاعر تجاه الوضع في لبنان.

وجاء في الفيديو الذي أرفقه بهاشتاق نادين نسيب نجيم فتاة بملابس السباحة داخل بركة السباحة برفقة شاب غريب يتحسس جسدها وهي تحاول الإبتعاد من دون لفت النظر، ولأن باسيل أرفق الفيديو بإسم نادين نسيب نجيم تم تداوله على هذا الأساس وسط شكوك بأن هذه الفتاة هي فعلاً الممثلة اللبنانية.التساؤلات طالت أولاد “نادين” وحقها في الوصاية بعد طلاقها، إذ وُصف البعض الفيديو بـ اللاأخلاقي واعتبروا أنه سيكون سلاح ضدها في حال أراد والد الأطفال أن يعيدهم إليه وتحت وصايته.

تعليقات الجمهور أيضاً شككت أن الأمر مجرد حلمة لمحاربة نادين نسيب نجيم خاصةً أن تسريب الفيديو جاء بالتزامن مع استعدادها لإطلاقها مسلسلها القادم “صالون زهرة”، كما أن البعض دافع بأنها حياتها الشخصية ولا يحق لأحد اقتحامها بهذه الطريقة والأسلوب الغير أخلاقي.19021614