شاهد .. لن تصدق ماذا كانت تفعل سامية جمال في غرفتها قبل فقرتها الراقصة.. اتفرج صور نادرة ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا كانت تفعل سامية جمال في غرفتها قبل فقرتها الراقصة.. اتفرج صور نادرة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - النجمة سامية جمال هي ممثلة وراقصة مصرية، اسمها الحقيقي (زينب خليل إبراهيم محفوظ)، ولدت في إحدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف في عام 1924، بدأت العمل الفني بعد التحاقها بفرقة بديعة مصابني من خلال الرقص، واختارت لها بديعة اسمها الفني (سامية)، ثم دخلت إلى عالم السينما منذ منتصف الأربعينات، وكونت في بداياتها ثنائيًا فنياً مميزًا مع الفنان فريد الأطرش، وشاركت بالتمثيل والرقص في عشرات الأفلام، منها: (أمير الانتقام، نشالة هانم، الرجل الثاني، سكر هانم) واعتزلت الفن في أوائل السبعينات. توفيت في عام 1994 عن عمر يناهز 70 عامًا.

فترة ليست بالقليلة قضتها الفنانة الراحلة سامية جمال بالولايات المتحدة بعدما سافرت مع زوجها متعهد الحفلات الأمريكي الذي اشهر اسلامه من أجلها وغير اسمها إلى “عبد الله كينج”.38618440

خلال تلك الفترة تعاقدت سامية جمال لتقديم عدد من الحفلات والعروض الراقصة بمسارح أمريكا وهي الفترة التي انتهت بشكل لا يرضيها حيث استولى الزوج على أموالها لتعود مرة أخرى إلى عملها بالقاهرة.

كانت سامية جمال قد فاجأت الوسط الفني بزواجها هذا والذي جاء عقب قصة حب كبيرة جمعت بينها وبين الموسيقار الكبير فريد الأطرش والتي لم تنته بالزواج.

قالت الصحافة وقتها إن شائعات وصلت إلى سامية جمال تقول إن فريد الأطرش برر عدم زواجه منها إلى الفارق الاجتماعي بينهما فهو سليل أمراء بينما هي فتاة رفيفية جاءت من بني سويف لتعمل في الملاهي الليلية كراقصة.

أشارت الصحف وقتها إلى أن زواج سامية جمال كان رد فعل على تلك الشائعات التي يبدو أنها صدقتها فكان هذا الزواج ثأر لنفسها بينما في وقت لاحق صرحت سامية جمال أن فريد الأطرش هو حب حياتها.

ربما كان ارتباط سامية جمال بالفنان رشدي أباظة هو الذي عوضها عن هذا الحب الكبير حيث أحبت رشدي أباظة وعاشت معه سنوات طويلة قبل أن ينتهي هذا الزواج بالطلاق بعد زواج رشدي من المطربة اللبنانية صباح.

في هذه الصورالنادرة تظهر سامية جمال وهي تضع الماكياج لنفسها قبل الخروج لتقديم وصلة رقصة على أحد المشارح ويظهر معها زوجها الأمريكي.

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