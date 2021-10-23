شاهد .. الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية تظهر بصور جريئة من الحمام .. وجمهورها يعيش الصدمة والذهول - اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية تظهر بصور جريئة من الحمام .. وجمهورها يعيش الصدمة والذهول - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مجددا خرجت الفنانة عارضة الازياء الشهيرة لاميتا فرنجية بصور وصفت من قبل متابعيها بالصادمة حيث تظهر الكثير من مفاتن جسدها بإستثناء القليل التي تغطيها فوطة الحمام .

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وتفصيلا فقد أثارت عارضة الأزياء اللبنانية والنجمة والفنانة لاميتا فرنجية، جدل كبير وواسع عبر السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسب بنشرها صورة جريئة للغاية لها عبر حساباتها الرسمية، حيث رأى البعض الصورة مثيرة للغاية.

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بصورة جريئة

وتعودت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، على إثارة ضجة واسعة حولها بسبب صورها التي تقوم بنشرها عبر حساباتها الرسمية، حيث قامت لاميتا فرنجية بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، حيث ظهرت في الصورة وهي تجلس في شرفتها التي تطل على شاطئ البحر، وتلف جسمها بفوطة، وتوحي الصورة إلى أنها أخذت الشاور الخاص بها ثم خرجت مباشرة في شرفتها لالتقاط الصورة، ورفعت شعرها بطريقة ناعمة.

وعلقت لاميتا فرنجية على الصورة قائلة: “البحر الأبيض المتوسط ​​النقي … الجسد والروح” ، وحظيت صورتها بعدد كبير من علامات الإعجاب، ووصفها المتابعون بأجمل الكلمات والعبارات.

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