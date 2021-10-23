شاهد .. اتفرج:هيا حازم والخاتم بإصبعها.. عرس نجمة "ذا فويس كيدز" يضج مواقع التواصل!

انت الان تتابع خبر اتفرج:هيا حازم والخاتم بإصبعها.. عرس نجمة "ذا فويس كيدز" يضج مواقع التواصل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

خبر عرس نجة ذا فويس كيدز هيا حازم تصدّر مواقع التواصل الاجتماعيوفي التفاصيل، فتصدّر اسم النجمة العراقية هيا حازم مواقع التواصل بعد تداول صورة لها بفستان عرس، فبات الزفاف حديث الموسم.

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وأعرب المتابعون في مواقع التواصل عن إعجابهم بنجمة “ذا فويس كيدز”، والتي تغيَّر شكلها كثيراً في ظل مرور 5 سنوات على ظهورها في البرنامج، وأصبح عمرها حالياً 21 عاماً.

وتسارع رواد التواصل الاجتماعي في ترديد اسم هيا حازم، كونها ابتعدت عن الأضواء بعد “ذا فويس كيدز”، وفيما يبدو أنّها اتجهت إلى عالم الموضة والجمال، للعمل كعارضة أزياء وموديل، وهو ما كشفه حسابها في “إنستغرام”.27621461