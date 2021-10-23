شاهد .. كأنها حورية بحر لامعة ..ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الرائع وجسمها الذي يبدو كعارضات الازياء– صورة

انت الان تتابع خبر كأنها حورية بحر لامعة ..ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الرائع وجسمها الذي يبدو كعارضات الازياء– صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بحضرت الفنانة المصرية ياسمين صبري حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بدورته الخامسة، بعدما حضرت أيضاً حفل الافتتاح.

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خطفت الأنظار بإطلالة لامعة وظهرت بفستان One Shoulder لامع بتوقيع مصمم الأزياء العالمي چورچ حبيقة.



وقدمت ياسمين الشكر لكل من ساعدها في اختيار اطلالتها بداية من الستايلست سيدرك حداد ومصفف الشعر احمد منير وخبير الميك أب شريف طانيوس.



ياسمين تمتلك وجهاً جميلاً، وليست بحاجة للماكياج، بل أحياناً تبدو أجمل بدونه، لإنها تحافظ على بشرتها كثيراً.

كيف تحافظين على بشرتك كياسمين، فتبعدين عنها كلّ آثار التعب؟



هنا بضعة خطوات:

يبدأ كلّ شيء دائمًا بالنظام الغذائي الصحي، عن طريق تناول الأطعمة التي تنخفض بها الدهون وترتفع فيه المغذيات، فتحمي بشرتك من آثار الشيخوخة المبكرة.



تناولي المزيد من الفواكه والخضروات المليئة بالألياف والفيتامين C والبروتين والبيتاكاروتين والزنك، فهذه المغذيات تمكّن بشرتك من التجدد وإصلاح الأضرار التي تلحق بها.احرصي على الحصول على 8 ساعات من النوم يوميًا.

وإذا كان ذلك ممكنًا نامي دائمًا عند الليل، فالأشخاص الذين يعملون خلال الليل وينامون بساعات النهار يكونون أكثر عرضة لظهور التجاعيد.



أيضًا نامي بوضعٍ جيد لمنع تجاعيد الرقبة، وأفضل وضعية للنوم تلك التي يكون رأسك بها أعلى قليلًا من جسمك، كذلك استخدمي وسادة ناعمة وحريرية لرأسك.



يساعد كريم الترطيب الجيد واستخدامه بانتظام على تجديد البشرة وحمايتها من الجفاف.



إن التعرض للشمس يساهم بجفاف بشرتك والإضرار بها، ما يؤدي إلى ظهور الخطوط والتجاعيد بوقتٍ مبكر، لذا تجنبي التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، وارتدي قمصانًا ذات أكمام طويلة وسروالًا طويلًا وقبعةً لتغطية بشرتك حين تكونين تحت الأشعة.

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استخدمي غسول الوجه بدل الصابون الذي يحتوي غالبًا على مواد تجفف بشرتك بسهولة، أما عند الحاجة لاستخدام الصابون، فاختاري صابوناً غير معطّر يحتوي على نسبة عالية من المرطبات.

اشتري منظف للبشرة يناسب نوع بشرتك أو حالتها. وقبل وضعه اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، فالدفء يساعد على تخفيف الأوساخ وفتح المسام وإزالة الدهون الزائدة

ابعدي الطاقات السلبية عنك وفكّري بنفسك وابحثي عما يسعدك!

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