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شاهد .. حقيقة طلاق النجم المصري محمد رمضان من زوجته ومقطع الفيديو الذي يظهر الزوجة وهي تشتمه

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الرياض - روايدا بن عباس - بعد تناقل  مقطع فيديو لزوجة الفنان المصري ​محمد رمضان تتهمه فيها بقلة الحياء وعدم الاحترام أثار موضوع طلاق النجم المصري محمد رمضان من زوجته نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي .

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محللون للمقطع الذي شهد تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي أكدوا أن المقطع ليس لزوجة الفنان المصري المثير للجدل وإنما لامرأة أخرى .

 

 

ويرجع المقطع لزوجة فنان شعبي مصري طٌرح العام الماضي وقد تم اقتطاع الفيديو وفقاً لمدونين على التواصل الاجتماعي حللوا المقطع مؤكدين أن الفيديو تم إلصاقه جزافاً بزوجة " الأسطورة " .

 

 

ورغم ذلك شكك عددٌ من المدونين بطلاق زوجة محمد رمضان من زوجها مستدلين بعدم ظهورها مع زوجها مؤخراً في أي صورة أو مقطع فيديو و اهتمام النجم بالرقص إلى جوار فتياة ما اعتبروه حركة إغاضة منه لزوجته .21459557

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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