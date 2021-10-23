شاهد .. حقيقة طلاق النجم المصري محمد رمضان من زوجته ومقطع الفيديو الذي يظهر الزوجة وهي تشتمه

انت الان تتابع خبر حقيقة طلاق النجم المصري محمد رمضان من زوجته ومقطع الفيديو الذي يظهر الزوجة وهي تشتمه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد تناقل مقطع فيديو لزوجة الفنان المصري ​محمد رمضان تتهمه فيها بقلة الحياء وعدم الاحترام أثار موضوع طلاق النجم المصري محمد رمضان من زوجته نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي .

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محللون للمقطع الذي شهد تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي أكدوا أن المقطع ليس لزوجة الفنان المصري المثير للجدل وإنما لامرأة أخرى .

ويرجع المقطع لزوجة فنان شعبي مصري طٌرح العام الماضي وقد تم اقتطاع الفيديو وفقاً لمدونين على التواصل الاجتماعي حللوا المقطع مؤكدين أن الفيديو تم إلصاقه جزافاً بزوجة " الأسطورة " .

ورغم ذلك شكك عددٌ من المدونين بطلاق زوجة محمد رمضان من زوجها مستدلين بعدم ظهورها مع زوجها مؤخراً في أي صورة أو مقطع فيديو و اهتمام النجم بالرقص إلى جوار فتياة ما اعتبروه حركة إغاضة منه لزوجته .21459557