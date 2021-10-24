شاهد .. اتفرج: الفنانة حياة الفهد والفنان سعد الفرج في حي العتيبية بمكة لتصوير مسلسل "بتوقيت مكة" وغدر الزمن في ملامحهما

انت الان تتابع خبر اتفرج: الفنانة حياة الفهد والفنان سعد الفرج في حي العتيبية بمكة لتصوير مسلسل "بتوقيت مكة" وغدر الزمن في ملامحهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الكويتية حياة الفهد خلال تواجدها في حي العتيبية في مكة .

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وأظهر الفيديو الفنانة حياة الفهد خلال كواليس أحدث مسلسلاتها “بتوقيت مكة” برفقة الفنان سعد الفرج.

وكانت حياة الفهد قد نشرت عبر حسابها على “انستجرام” الصورة الدعائية الأولى لمسلسل “بتوقيت مكة” وهو العمل الدرامي الجديد الذي يجمعها بالفنان الكويتي سعد الفرج.

وكشفت الفنانة الكويتية أن المسلسل الجديد يجرى تصويره في المملكة، كما عبرت عن سعادتها بالتعاون من جديد مع الفنان سعد الفرج فكتبت : “

ونلتقي مجددآ أنا وأخي ورفيق دربي وذكريات الماضي من الفن الجميل الفنان القدير سعد الفرج في مسلسل موسمي (بتوقيت مكة) يتم تصويره الآن في مدينة جدة”.

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