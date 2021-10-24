شاهد .. فيديو..عمرو دياب يغني لدينا الشربيني ( يا انا يا لا ) ، والاخيره ترقص.. و كأنهما لم ينفصلا وهل يلمح الهضبة لعودتهما معآ!

انت الان تتابع خبر فيديو..عمرو دياب يغني لدينا الشربيني ( يا انا يا لا ) ، والاخيره ترقص.. و كأنهما لم ينفصلا وهل يلمح الهضبة لعودتهما معآ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

جمع حفل زفاف ، في الغردقه بين الفنان المصري الهضبة ، عمرو دياب، و حبيبته السابقه و التي انفصل عنها، دينا الشربيني.

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و غنى الهضبة اغنيته الشهيره ( يا انا يا لا)، و الغريب في الامر ان دينا الشربيني كانت ترقص امامه، من مسافة قريبة جدا، كما و كانهما لم ينفصلا ابدا..

و يـُـظهر هذا الفيديو المنتشر لهما، تقارب الهضبة والشربيني مجدا بعد تداول اخبار مؤكده عن انفصالهما، الامر الذي استغربه الكثيرين.

حيث جمعت علاقة حب بينهما، و كانت بعض المصادر قد اكدت أنهما تزوجا بالسر، و يعيشان في نفس البيت، لكن سرعان ما طالبت الشربيني بجعل هذا الزواج علني، رغبة منها بانجاب طفل منه، الامر الذي اغضب الهضبة لعدم رغبته بالزواج بشكل قانوني،

وعدم رغبته بالانجاب، علما ان تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، و جرب الأبوة من قبل، خلافا لـدينا الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا، فضلا عن أنه لم يسبق لها حتى ارتداء فستان زفاف في العلن، الامر الذي ادى الي انفصال الهضبة عن الشربيني، قبل قرابة الخمسة اشهر .

و مع تداول هذا الفيديو للثنائي عمرو دياب و دينا الشربيني ، يبقى السؤال :

هل لمـّـح الفنانين المصريين ، الهضبة والشربيني، الى عودتهما معا مجدداً !!38282996