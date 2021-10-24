شاهد .. اتفرج شقيقة مودل روز تفجر غضب السعوديين بما فعلته في عيد ميلادها

انت الان تتابع خبر اتفرج شقيقة مودل روز تفجر غضب السعوديين بما فعلته في عيد ميلادها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تسببت ليان عبدالله، شقيقة الفاشينيستا السعودية مودل روز، في موجة غضب واسعة بين السعوديين بعد ظهور مثير لها في عيد ميلادها.

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ونشرت ليان عبر حسابها بانستغرام صورا ومقاطع مصورة وثقت ما فعلته في عيد ميلادها، والهدايا التي وصلتها.

ووفق المقاطع والصور التي رصدتها خليج الجزيرة فقد ظهرت ليان بفتسان مثير مكشوف من ناحية الصدر.

وكانت تستعرض مظاهر البذخ في حفل ميلادها من ديكورات ومأكولات داخل فيلا وبالقرب من حمام السباحة. كما كشفت عن سيارة مرسيدس وصلتها كهدية.

كما ظهرت ليان عبدالله وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى، ما عرضها لانتقادات حادة.

وفي تعليقها على المقاطع المنشورة كتبت ليان ما نصه:“أمس يوم ميلادي مرة انبسطت، وحبيت أسوي كل شيء بنفسي، الكيكة الصغيرة. والطاولات فصّلتها وصممتها عند نجار، والتنسيقات كاملة سويتها بنفسي“.

وأضافت:“كل شيء طلع مثل ما كنت أبيه الحمدالله.. والأجمل المرسيدس الثانية إللي وصلتني، كان يومًا جميلًا حبيت أشارككم فيه. اكتبولي رأيكم بالتنسيقات“.

وعند سؤالها عن الشخص الذي أهداها السيارة المرسيدس.

تجاهلت ليان الإجابة عن ذلك، موضحة أنها لا تفكر بالزواج في الوقت الحالي.

أنا مثيرة وأعلم

والشهر الماضي نشرت مودل روز، مجموعة صور عبر “انستجرام” ظهرت خلالها كعادتها بملابس جريئة تكشف أكثر مما تغطي وعلقت عليها: “أنا سكسي ومثيرة وأعلم ذلك”.

وسخر الناشطون من ثقة مودل روز بنفسها، خاصة أنها ليست بذلك الجمال والجاذبية بحسب تعبيرهم.

وقالوا إنها تعمد فقط للإثارة والتعري من أجل لفت الأنظار إليها.

وفي وقت سابق، أثارت روز ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برقصة جنونية مع صديقها، حيث ظهرا سوياً وهما يرقصان على الأغنية الإسبانية الشهيرة بيلا شاو.

روز اشتهرت بمقاطعها الفاضحة

كما ظهرت روز التي اشتهرت بمقاطعها وصورها الجنسية الفاضحة وهي ترقص بجنون تحت أضواء خافتة وسط تعالي أصوات ضحكاتها.

وسبق أن أثارت المودل سخرية الجمهور باستعراضها أردافها وصدرها بحجة ممارسة التمارين الرياضية، واللياقة البدنية.

تمرين للعضلات

كما ظهرت المودل بفيديو حينها وهي تؤدي تمرينا لعضلات الجسم كاملةً على حد قولها.

وارتدت خلاله “شورت” رياضي، وحمالة صدر رياضية أيضاً، وبدأ بإسناد قدميها على الحائط والقفز بطريقة عكسية.

ما جعل صدرها ينكشف بطريقة فاضحة، بالإضافة إلى وضعية أردافها التي تعمدت إبرازهم.

ولا تتوقف الفاشينستا السعودية روز، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري.

وذلك لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

كما سبق ونشرت مودل روز فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تُمسك مشروب طاقة ثم تضعه فجأة وتقوم بالرقص.

وللوهلة الأولى تظهر بتيشرت واسع يغطيها بشكل كامل، وفجأة يتبين أنها بدون “بنطلون”، وترتدي ملابس داخلية فقط، وتبدأ بالرقص غير مبالية بجرأتها.

كما عبر الناشطون عن صدمتهم من جرأتها وقالوا إنها ربما تحمست قليلاً لدرجة أنها نسيت ارتداء البنطلون، وكتب أحدهم: ” مستعجلة. تصور سناب ونسيت البنطلون”.

وعلق آخر: ” أفلا يتوبون إلى الله؟”.

كما أكد أحد المتابعين أنه شعر بالقرف من شكلها بدون ملابس، وكان أن يتقيأ وكتب: “يع طراش”.38061595